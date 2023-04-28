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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:46

Транспортная прокуратура контролирует строительство железнодорожного вокзала в Нягани

На месте строительства прошла проверка
Виктория Терина
Фото: Уральской транспортной прокуратуры

Фото: Уральской транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура контролирует строительство железнодорожного вокзала в Нягани.

- По поручению Уральского транспортного прокурора Серовской транспортной прокуратурой в рамках надзорного сопровождения строительства инфраструктурных объектов железнодорожного транспорта осуществлен выезд на строящийся вокзал железнодорожной станции Нягань ХМАО-Югры - говорится в информации Уральской транспортной прокуратуры.

Вместе с Управлением капитального строительства ХМАО-Югры прокуратура провела осмотр объекта, оценила темпы и качество проводимых работ. Специалисты обсудили проблемные вопросы и определили примерные сроки завершения строительства.