Фото: Уральской транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура контролирует строительство железнодорожного вокзала в Нягани.

- По поручению Уральского транспортного прокурора Серовской транспортной прокуратурой в рамках надзорного сопровождения строительства инфраструктурных объектов железнодорожного транспорта осуществлен выезд на строящийся вокзал железнодорожной станции Нягань ХМАО-Югры - говорится в информации Уральской транспортной прокуратуры.

Вместе с Управлением капитального строительства ХМАО-Югры прокуратура провела осмотр объекта, оценила темпы и качество проводимых работ. Специалисты обсудили проблемные вопросы и определили примерные сроки завершения строительства.