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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:01

Президент Путин посмертно наградил жителя Югры, который спас троих детей из водоворота

Это случилось летом 2022 года
Виктория Терина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Путин посмертно наградил жителя Нижневартовска, который жертвуя собой спас троих детей из водоворота. О том, что Александр Тупикин из ХМАО награжден медалью «За спасение погибавших» сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

- За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Тупикина Александра Александровича, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (посмертно), - говорится в указе.

Отметим, что 31-летний Александр из Нижневартовска летом 2022 рыбачил на берегу протоки Рязанка и увидел, как 3-х школьников затягивает в большой водоворот. Вместе с товарищем он бросился спасать детей. Течение было сильное, но школьников смогли вытащить, но самого мужчину затянуло в воду. У мужчины остались жена и двое детей.