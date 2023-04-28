Жители Югры могут увидеть научно-фантастический сериал «Ева. Связь сквозь время»

Фото: Марина Дегтярева

Научно-фантастический сериал «Ева. Связь сквозь время» создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Такие технологии позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

История об андроиде из далекого будущего по имени Ева уже доступна югорчанам. Авторы сценария и режиссёры сериала – Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio придумали сюжет о том, как андроид Ева пытется спасти человечество от техногенной аномалии, причем действие фильма происходит в разных исторических эпохах. В воссоздании Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз участвовали эксперты. Каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки – итальянский и древнегреческий.

Созданием персонажей и анимацией занималась творческая команда It's Alive Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актёр в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.

– Ева – виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно – отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою кино-вселенную, «очеловечить» технологию, добавить эмоций и чувств, – отметила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура.