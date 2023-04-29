В Югре 29 апреля 2023 года ожидается ветер более 25 м/с

Погода в Югре на 29 апреля

В субботу, 29 апреля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями. По восточной половине округа ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью по восточной половине порывы 25 м/с и более, днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -1...+4, местами по западной половине до +9.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: