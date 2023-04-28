С 1 мая в Сургуте возобновят работу бесплатные дачные автобусные маршруты

С 1 мая в Сургуте начнут курсировать автобусы в дачные кооперативы Фото: Татьяна Коркина

С 1 мая в Сургуте возобновят работу бесплатные автобусные маршруты до дачных кооперативов в выходные и праздничные дни. Это подтвердили в администрации города. Речь идет об 11 дачных маршрутах: № 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 и 119.

- С 1 июня и до 30 сентября проезд для пенсионеров будет бесплатным ежедневно. Проезд в общественном транспорте в субботу и воскресенье, а также 1, 8 и 9 мая будет бесплатным для граждан старшего поколения - говорится в сообщении администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре установят 13 дополнительных камер фиксации нарушений ПДД. Они появятся на аварийных участках.