В Югре на 28 апреля 2023 года выявлено 124 новых случая коронавируса, умер 1 человек

В Югре выявлено 124 новых случая коронавируса, умер 1 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 268 518 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтверждено 124 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 31; Ханты-Мансийске – 16; Нижневартовске – 5; Нефтеюганске – 6; Нягани – 2; Урае – 11; Советском районе – 7; Нефтеюганском районе – 4; Когалыме – 1; Югорске – 2; Радужном – 6; Октябрьском районе – 2; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 1; Березовском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 10.

На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 124 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 435 человек, всего прошли обследование 3 764 968.

За сутки от коронавируса скончался еще 1 человек. За весь период от COVID умерли 2 617 человек. За день выписались по выздоровлению 87 человек, за весь период пандемии вылечились 264 860 югорчан.