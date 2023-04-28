В Югре пенсионерка получит компенсацию за укусы бездомной собаки Фото: Татьяна Коркина

В Югре пенсионерке, пострадавшей от укусов безнадзорной собаки, заплатят компенсацию морального вреда. Об этом сообщает окружная прокуратура.

В ноябре 2022 года во дворе жилого дома в Нефтеюганске на женщину напала собака. Северянка получила телесные повреждения и попала в больницу.

- Нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления полномочий по отлову беспризорных животных и повлекло за собой причинение местной жительнице нравственных и физических страданий - говорится в сообщении прокуратуры.

Чтобы добиться справедливости Нефтеюганский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации Нефтеюганска о компенсации морального вреда, причиненного в из-за нападения бездомной собаки.

Суд решил, что женщине должны заплатить 200 тысяч рублей.