В Югре 28 апреля ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер

В Югре 28 апреля ожидается дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-27 м/с. Ночью столбик термометра покажет +2, -3 °С, местами по южной половине округа до +7 °С. Температура воздуха днем будет около 0...+5 °С, а по южной половине +7, +12 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1,-1 °С. Днем +2, +4 °С.

Сильный ветер, по данным синоптиков, ожидается в Сургутском районе, Сургуте, Когалыме, Нижневартовском районе, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Радужном и Покачах.