Природнадзор предупредил о новых очагах бешенства в Югре

Фото: архив Природнадзор Югры

Природнадзор предупредил о новом очаге бешенства в Югре. Очаг бешенства лисы выявлен в поселке Кормужиханка, на улица Гагарина, 19. Поселок находится в Октябрьском районе ХМАО-Югры.

Кроме того, очаг бешенства зарегистрирован в Ханты-Мансийске. В радиусе 500 метров от источника заражения введен карантин.

- Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2023 года № 103-рг с 22 апреля 2023 года установлен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Октябрьская, д.6 - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что бешенство - это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, что приводит к смерти заразившегося.