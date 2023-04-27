Житель Югры взял в кредит 1 миллион рублей и перевел деньги мошенникам

Жителя Сургутского района мошенники убедили взять кредит на 1 млн рублей
Фото: Юлия Кучеренко
Житель Сургутского района купился на уловки мошенников и взял кредит на 1 млн рублей.
Пострадавшим стал 60-летний житель п. Федоровский.
Выяснилось, что на телефон югорчанина позвонила женщина и представилась следователем по особо важным делам. Она сказала, что со счета мужчины кто-то переводит деньги на финансирование противоправной деятельности. Мужчина сообщил, что никаких переводов не делал, а в ответ ему порекомендовали ожидать звонка от сотрудника Центробанка.
Позже звонок от банкира состоялся, а итогом разговора стал реальный кредит, который оформил на себя пенсионер. По инструкции мошенника он перевел 1 млн рублей на «безопасные счета». Позже мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».