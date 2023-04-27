Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Спасатели Центроспаса пришли на помощь югорчанам чей, автомобиль застрял в снегу. Об этом сообщает КУ «Центроспас-Югория».

- Спасатели отдельной поисково-спасательной группы (г. Белоярский) учреждения «Центроспас-Югория» в ночь с 25 на 26 апреля выезжали на автозимник «Сосновка – Приозерный», где застрял автомобиль «Ford Maverick» и требовалась эвакуация трех человек - говорится в сообщении.

Спасатели приехали на место и обнаружили автомобиль с людьми и эвакуировали 61-летнюю женщину в Белоярский, двое мужчин от эвакуации отказались.

Напомним, что с 10 апреля 2023 года в ХМАО официально закрылись все зимние автодороги.