Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 15:57

Спасатели Центроспаса пришли на помощь югорчанам чей, автомобиль застрял в снегу

Это случилось на автозимнике «Сосновка – Приозерный»
Виктория Терина
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Спасатели Центроспаса пришли на помощь югорчанам чей, автомобиль застрял в снегу. Об этом сообщает КУ «Центроспас-Югория».

- Спасатели отдельной поисково-спасательной группы (г. Белоярский) учреждения «Центроспас-Югория» в ночь с 25 на 26 апреля выезжали на автозимник «Сосновка – Приозерный», где застрял автомобиль «Ford Maverick» и требовалась эвакуация трех человек - говорится в сообщении.

Спасатели приехали на место и обнаружили автомобиль с людьми и эвакуировали 61-летнюю женщину в Белоярский, двое мужчин от эвакуации отказались.

Напомним, что с 10 апреля 2023 года в ХМАО официально закрылись все зимние автодороги.