Летом появятся прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды Фото: Юлия Кучеренко

С 1 июня авиакомпания «ЮТэйр» открывает полеты из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды. В соцсетях компании указано, что самолеты на Кавказ будут летать по четвергам.

- Предлагаем полюбоваться красотой Кавказских гор и попробовать минеральную воду из природных источников Кавминвод этим летом. С 1 июня начинаем полеты из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды по четвергам - говорится в сообщении.

Вылет из Минеральных Вод - в 09:50, а из Ханты-Мансийска - в 17:05. Время в пути займет 4 часа 15 минут.

Ранее стало известно о том, что авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы в Махачкалу из Екатеринбурга.