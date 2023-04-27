«Диктант Победы» написали почти 10 тысяч югорчан

Фото: департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Почти 10 тысяч югорчан написали «Диктант Победы». Об этом сообщает департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Активисты, депутаты, «Волонтёры Победы», общественниками и неравнодушными жителями автономного округа приняли участие в юбилейной всероссийской акции - говорится в сообщении.

Для написания «Диктанта Победы» в этом году в ХМАО организовали 232 площадки. Их могли посетить все зарегистрированные участники. Впервые в Югре к акции присоединились работники 9 детских садов, а традиционно в мероприятии почувствовали сотрудники региональных управлений МЧС, МВД, Росгвардии и окружного военкомата.

Акция стартовала пять лет назад и на тот период в Югре было развёрнуто лишь 4 площадки: две в Нижневартовске и по одной в Сургуте и Ханты-Мансийске.