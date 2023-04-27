Приставы из Югры оштрафовали коллекторов, которые названивали жене мобилизованного Фото: Юлия Кучеренко

Приставы из Югры оштрафовали коллекторов, которые названивали жене солдата, находящегося в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО-Югре.

Югорчанка жаловалась, что её беспокоят представители кредитора с требованиями возврата задолженности, образовавшейся у её супруга, который мобилизован в зону специальной военной операции. Она предоставила аудиозаписи телефонных разговоров и детализацию услуг, оказанных оператором связи, которые доказали поступление необоснованных телефонных звонков.

- В связи с выявлением административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, уполномоченным должностным лицом службы судебных приставов Югры проведено административное расследование - рассказали в ведомстве.

Ещё в конце сентября всем мобилизованным заёмщикам предоставлен льготный период возврата долгов и требовать с семьи погасить задолженность - противозаконно. Но это не смутило коллекторское агентство.

В итоге коллекторское агентство оштрафовано на 100 тысяч рублей. Причем эта сумма в разы превысила размер долга вартовчанина.