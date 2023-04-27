Электросети Тюменского макрорегиона подготовлены к работе в период половодья

Фото: Михаил Перминов

«Россети Тюмень» подготовили электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона к работе в паводковый период. Проведение профилактических мероприятий позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность электроснабжения трех субъектов РФ с населением около 3,8 млн человек.

В зонах повышенного риска подтопления находится более 13 тысяч опор линий электропередачи и 27 высоковольтных центров питания, они находятся на особом контроле специалистов. Для успешного прохождения периода половодья энергетики подготовили дренажные устройства и передвижные насосы. Для работников подготовили схемы заездов в предполагаемые зоны затопления с учетом вероятных разливов рек.

Взаимодействие с региональными управлениями МЧС России, органами власти и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды позволяет проводить предупредительные мероприятия наиболее эффективно. По информации Росгидромета, уровень паводка ниже нормы на 0.4-0.6 м ожидается в Тюменской области, а в ХМАО и ЯНАО уровень будет около нормы. Повышения уровня воды в реках до критических значений не предвидится.

Обеспечивать надежное электроснабжение потребителей в паводковый период будут свыше 1 100 специалистов и 614 единиц спецтехники, в том числе 42 плавсредства и 9 вертолетов.

Для круглосуточной связи с энергетиками можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Также можно оставить запрос через Единый портал электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ» и мобильное приложении «Россети – личный кабинет».