В Югре 27 апреля число заболевших коронавирусом выросло на 132 человека

За сутки выявлено 132 новых случая COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 394 случая коронавируса. За сутки выявлено 132 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 40; Ханты-Мансийске – 11; Нижневартовске – 8; Нефтеюганске – 9; Нягани – 2; Сургутском районе – 1; Урае – 2; Советском районе – 3; Нефтеюганском районе – 5;Когалыме – 4; Югорске – 4; Кондинском районе – 7; Радужном – 1; Октябрьском районе – 2; Нижневартовком районе – 14; Пыть-Яхе – 3; Березовском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3.

На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно.

Контакт установлен в 131 случае. За сутки на COVID обследовано 1 658 человек, всего прошли обследование 3 763 513.

За сутки 1 человек скончался. За весь период от COVID умерли 2 616 человек. За сутки выписались по выздоровлению 67 человек, за весь период пандемии – 264 773 югорчанина.