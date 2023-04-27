Врачи Сургута спасли 5-летнюю девочку с редким инфекционным поражением сердца

Фото: официальный телеграм-канал окружного Кардиодиспансера

Врачи Сургута спасли 5-летнюю девочку с редким осложнением. Об этом рассказал глава депздрава Югры Алексей Добровольский.

Мама девочки рассказала, что все началось с высокой температуры, которая то поднималась, то опускалась вниз. Лечение начали, но ребенку с каждым днем становилось хуже, и малышку госпитализировали в Сургутскую ОКБ. На УЗИ сердца врачи увидели, что у девочки был полностью разрушен митральный клапан, и в любой момент измененная часть створки могла оторваться и попасть в кровоток. Причиной этого стала инфекция, на фоне которого развилось крайне тяжелое септическое состояние.

Девочку экстренно перевели в реанимацию окружного Кардиоцентра в Сургуте и за считанные часы врачи провели консилиумы, консультации с федеральными центрами и десятки исследований. Эксперты поняли, что ребенку необходимо экстренное протезирование митрального клапана. В России подобные операции детям проводят крайне редко, отдавая предпочтение реконструктивным вмешательствам. Благодаря опытным медикам сейчас жизни девочки ничего не угрожает и она проходит лечение и реабилитацию в детской больнице Нижневартовска.