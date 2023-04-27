В Югре молодые парни на Ладе перевернулись в кювет из-за 18-летнего водителя

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Об этом сообщает окружная Госавтоинспекция.

Так, водитель Лады совершил ДТП с тремя пострадавшими. Это случилось на 49 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе.18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением авто и съехал в левый по ходу движения кювет, а затем перевернулся. В результате ДТП водитель и два пассажира: 17 и 19-летние юноши получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за сутки сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку движения привлечено 176 водителей и 65 - за нарушение правил перевозки детей.