Нефтепроводчики помогли тушить пожар в поселке Сосьва Свердловской области

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Специалисты «Транснефть – Сибири» помогли тушить пожар в поселке Сосьва Свердловской области. В течение двух дней – 25 и 26 апреля 2023 года – там использовались пожарные автомобили ЛПДС «Сосьва» и НПС «Сосновка» Урайского управления магистральных трубопроводов.

Попросила выделить пожарную технику администрация Серовского муниципального района. Благодаря совместным усилиям удалось сократить время локализации пожара. Сейчас пожар уже локализован, на месте продолжается ликвидация его последствий.

C наступлением пожароопасного периода в Курганской, Тюменской и Свердловской областях, а также на территории г. Урая и Кондинского района ХМАО-Югры введен особый противопожарный режим. В охранной зоне производственных объектов компании своевременно осуществлен комплекс работ по повышению пожарной безопасности.

В рамках мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду проведена подготовка пожарной техники, осуществляется проверка и испытание пожарно-технического вооружения. Специалисты предприятия расчистили от растительности охранные зоны и обустроили минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. На боевом дежурстве ежедневно находятся 170 работников пожарной охраны договорных подразделений МЧС России и более 70 единиц пожарной техники, также организованы резервные группы.

Предприятие ведет ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов, принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты. Организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. На производственных объектах созданы группы по тушению пожаров, работники прошли обучение и проверку знаний, проведены учебно-тренировочные занятия.

Предприятие обеспечивает безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации во всех регионах присутствия. Производственная инфраструктура функционирует в штатном режиме.

В организации обращают внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья.