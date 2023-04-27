В Югре сотрудник ДПС отправится на 8 лет в колонию за взятки Фото: Татьяна Коркина

Суд вынес приговор за взятки бывшему сотруднику ДПС. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

- Нефтеюганский районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ДПС УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере) - говорится в сообщении.

Оказалось, что полицейский получал от предпринимателей деньги за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района. Всего он получил 435 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 6 лет.