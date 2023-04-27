Житель Пыть-Яха после разговора с голосовым помощником лишился 58 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Житель Пыть-Яха стал жертвой мошенников и обратился в ОМВД России по Пыть-Яху.

В начале апреля югорчанину позвонила некая Ольга Юрьевна, которая представилась работником банка, клиентом которого является мужчина. Мнимый представитель банка сообщила ему, что с его банковской карты кто-то оплачивает товары в интернет-магазине на сумму около 60 тысяч рублей. Мужчине посоветовали срочно заблокировать карту или отменить все действия с картой при помощи голосового помощника. Единственное условие было, что в диалоге с ботом произнести слова - «блокировка карты» или «отмена покупки», что мужчина в затем и сделал.

После разговора с голосовым помощником мужчине стали приходить сообщения о списании денег на общую сумму в 58 тысяч рублей. Тогда он понял, что попал на уловки мошенников.

Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».