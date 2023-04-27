В Югре 27 апреля погода будет переменчивой, ветер усилится до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 27 апреля, облачно с прояснениями. В большинстве районов мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4 °С, в Кондинском районе +5,+10 °С, в Нижневартовском районе до -9 С°. Днем потеплеет до +3, +8 °С, местами +13, +18 °С, в Кондинском районе до +24 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +4 °С, днем прогреется до +14, +16 °С.