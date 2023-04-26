В Югре зарегистрировано 6 обращений за медицинской помощью из-за присасывания клеща Фото: Татьяна Коркина

С начала сезона в Югре зарегистрировано 6 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клеща в четырех муниципалитетах, а именно: в Кондинском районе – 3 сл. и по одному случаю в Белоярском районе, Нижневартовске, Сургуте. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

Случаи были зарегистрированы в лесу – 2 и в черте города – 1, а 3 случая завозные. В аналогичный период прошлого года был зарегистрирован лишь 1 случай укуса клещами. Все пострадавшие взрослые и не привитые против клещевого энцефалита, поэтому им ввели противоклещевой иммуноглобулин.

В ведомстве добавили, что в 2023 году клещи активизировались раньше прошлого года. А вакцинацию и ревакцинацию против клещевого энцефалита прошли 46 295 югорчан, что составляет 31,6% от запланированного на 2023 год объёма иммунизации.