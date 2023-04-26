На производственной базе в Нягани загорелись автомобили и емкости

Фото: пресс-служба прокуратуры ХМАО

Прокуратура Нягани организовала проверку из-за пожара, который произошел 26 апреля 2023 года на производственной базе, расположенной на 7 км автодороги «Нягань-Унъюган». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. прокурор Нягани Тубеев М.М. выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов - говорится в сообщении.

В МЧС Югры рассказали, что сообщение о пожаре возгорании двух автомобилей и семи емкостей на 7 км а/д Нягань-Уньюган поступило в 13:01.

Фото: пресс-служба прокуратуры ХМАО

- По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Возгорание было локализовано 13:16, открытое горение ликвидировано в 13:31. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания - прокомментировали в ГУ МЧС России по ХМАО.

Во время проверки прокуратура выяснить обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований противопожарного законодательства, определена степень ответственности виновных лиц.

- По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования - добавили в ведомстве.