Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск присоединится к региональной акции по благоустройству мемориалов и захоронений бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Акция пройдет 3 мая.

По информации департамента ЖКХ администрации Нижневартовска, местом проведения выбрана территория у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в парке Победы. Начало в 14 часов, участвовать могут все желающие.

Напомним, что с 28 апреля по 10 мая в Нижневартовске вводится особый противопожарный режим.