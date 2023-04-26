Фото: "Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» Нижневартовск"

В Нижневартовске ищут 16-летнего подростка, который ушел из дома два дня назад. Поиском занимается волонтеры группы поиска пропавших людей "Азимут".

- Помогите установить местонахождение подростка: Томилова Ивана, 13 июня 2006 г.р. Он ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 70, 24 апреля 2023 года и по настоящее время его местонахождение не известно - говорится в сообщении.

Из ориентировки следует, что в день пропажи подросток был одет в темную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Тем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека просят позвонить по номеру телефона горячей линии 8 (800) 700-86-77.