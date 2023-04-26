Энергетики сдали более 60 литров крови для медорганизаций Тюменского макрорегиона

Фото: Вероника Воронина

Порядка 200 энергетиков «Россети Тюмень» приняли участие в благотворительной акции «Одной крови», которая прошла в Западной Сибири. Работники компании сдали 64 литра крови для медицинских организаций Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Целью акции, которая проводится уже второй год, является привлечение новых доноров. В этом году проект объединил 10 городов макрорегиона: Сургут, Когалым, Урай, Нягань, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Ишим и Тобольск. Больше всего добровольцев оказалось в Сургуте, где участие в благотворительной акции приняли 47 человек.

Донорами стали как мужчины, так и женщины в возрасте от 22 до 60 лет. При этом треть из них сдавала кровь впервые. По словам специалистов, большинство участников – обладатели самой распространенной и востребованной в России II группы крови с положительным резус-фактором. Пять доноров – носители редкой IV группы, встречающейся лишь у 8% населения.