Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район получил от округа 281 миллион рублей на строительство музея. Речь идет о строительстве музея «Барсова гора». Эту сумму выделит округ, а еще порядка 50 миллионов добавят из бюджета Сургутского района. Всего на строительство музея потратят около 330 миллионов рублей.

- Планируемая общая площадь музея более 1600 кв.м. В здании предполагается два экспозиционных зала, достаточно больших более 300 кв.м., многофункциональный конференц-зал и фондохранилище. Также мы предусмотрели реставрационные мастерские, современную археологическую лабораторию и лабораторию 3D, - рассказал в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Здание музея будет отвечать современным требованиям к экспонированию и хранению музейных коллекций. Благодаря чему становится возможным возвращению уникальных находок Барсовой горы, которые сейчас содержаться в Эрмитаже и других музеях страны.