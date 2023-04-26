С 28 апреля по 10 мая в Нижневартовске вводится особый противопожарный режим Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске с 28 апреля по 10 мая устанавливается особый противопожарный режим. Об этом сообщили в администрации города.

Для контроля за обстановкой с пожарами на территориях городских лесов и садово-огороднических товариществ созданы патрульные группы, которые с помощью квадрокоптера будут вести фото - и видеофиксацию возможных возгораний, а также нарушений противопожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что особый противопожарный режим введен на территории Кондинского района. С начала весны в муниципалитете уже ликвидировали 11 ландшафтных пожаров.