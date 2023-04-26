Фото: Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры

В Югре школьники собрали и запустили в стратосферу спутники и ракеты. Об этом рассказали в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

- Настоящие летательные аппараты ребята создавали на пятой смене «Дежурный по планете». Всего финал конкурса в сфере космических технологий объединил 123 участника из 32 регионов страны. Каждый выбрал для себя наиболее интересное направление, в котором смог проявить знания - говорится в сообщении департамента.

Одним из запоминающихся испытаний стал запуск ракет и спутников на высоту около 25 км. Испытания прошли 4 спутника с экспериментом полезной нагрузки и 4 ракеты. Юные инженеры фиксировали данные и отслеживали местоположение своих разработок через радиотехнические устройства.

Ребятам удалось воплотить свои идеи в жизнь и получить дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы страны.