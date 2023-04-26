Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 апреля 2023 года выросло на 58 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 262 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 58 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 12; Ханты-Мансийске – 18; Нижневартовске – 9; Нефтеюганске – 1; Нягани – 3; Урае – 1; Пыть-Яхе – 1; Березовском районе – 8; Ханты-Мансийском районе – 1; Покачах – 1; Белоярском районе – 3.

На момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 58 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 411 человек, всего прошли обследование 3 761 875.

За сутки новых смертельных случаев заболевания не зарегистрировано. За весь период от COVID умерли 2 615 человек. За день выписались по выздоровлению 90 человек, за весь период пандемии вылечились 264 706 жителей региона.