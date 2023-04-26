Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По прогнозам специалистов, ледоход на Оби в районе Сургута ожидается 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- По уточненному прогнозу ледоход на реке Обь в районе Сургута ожидается 8 мая. Это связано со снижением температуры воздуха. Ранее вскрытие реки от льда прогнозировалось 29 апреля - говорится в сообщении.

Специалисты ГО и ЧС администрации города призывает жителей и гостей Сургута не выходить на лед и соблюдать установленные правила безопасности на водных объектах.

Напомним, в прошедшие выходные лед пошел на реке Иртыш. В районе п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района, находилась, так называемая «голова» ледохода, до устья реки оставалось 225 километров.