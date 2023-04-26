Нижневартовск готовится к концу отопительного сезона

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Нижневартовск готовится к лету и к концу отопительного сезона. Как сообщили в администрации города, конец отопительного периода в Нижневартовске приходится на вторую половину мая, но при неблагоприятной погоде дата отключения может быть перенесена на более поздний срок.

- Точные даты прекращения подачи тепла в дома вартовчан будут зависеть от погодных условий. Для отключения тепла необходимо, чтобы температура воздуха в течение 5 дней подряд была не ниже +8 градусов - говорится в сообщении.

Отключение тепла в социальных учреждениях будет проводится по заявкам руководителей. В регулировании процесса отключения подачи отопления задействованы как ресурсоснабжающие организации, так и управляющие компании. Поэтому при возникающих вопросах лучше обратится в свою обслуживающую организацию, а также в службу управления теплоснабжения.