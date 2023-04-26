В Югре 26 апреля потеплеет до +20 градусов, возможен дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 26 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 °С, местами -5, -10 °С, в Кондинском районе +4,+9 °С. Днем столбик термометра поднимется до +6, +11 °С, а местами лишь до 0, +5 °С, но исключением станет Кондинский район, там потеплеет до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1, -1 °С, днем потеплеет до +7, +9 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.