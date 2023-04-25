В Радужном простились с погибшим в ходе СВО минометчиком

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В Радужном простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Николаем Шариповым. Он погиб в бою за освобождение Донецкой Народной Республики.

Николай родился в Башкирии, а позже семья переехала в ХМАО. Николай окончил девять классов средней школы № 8, потом Радужнинский политехнический колледж. Участвовал

во Всероссийской олимпиаде школьников по математике, всегда был активистом, добрым и отзывчивым парнем. Так о нем отзываются о Николае друзья и педагоги.

Николай отправился на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. В учебной части получил специальность минометчика.

- Рядовой Шарипов, командир отделения минометной батареи мотострелкового батальона 504-го танкового полка, геройски погиб 9 апреля в ходе наступления на Авдеевку. Утром этого дня российские подразделения начали продвижение от Красногоровки. Отступая, враг накрыл огнем атакующие подразделения - сообщают в пресс-службе ХМАО.

В Радужном у погибшего осталась мама и близкие родственники. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.