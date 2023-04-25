Бывший мэр Лянтора выплатил себе пенсию за выслугу лет, а теперь должен вернуть деньги

Суд взыскал с экс-главы Лянтора 860 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура через суд взыскала с бывшего главы городского поселения в ХМАО незаконно выплаченные деньги. Об этом сообщает в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о бывшем мэре Лянтора, который прямо перед выходом на пенсию незаконно начислил себе 860 тысяч рублей из бюджета города в качестве пенсии за выслугу лет. Прокуратура посчитала, что это было сделано незаконно.

- Нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки, в связи с этим его действие на главу не распространяется. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с главы денежных средств в доход бюджета городского поселения - комментирует прокуратура округа.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, а это значит, что в ближайшее время экс-мэр должен перечислить указанную сумму обратно в бюджет города, но пока решение не вступило в законную силу.