Югорские полицейские задержали мошенницу, обманувшую студента из Ханты-Мансийска Фото: Татьяна Коркина

Полицейские задержали аферистку, обманувшую потерпевшего под предлогом оказания интим-услуг. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- В полицию Ханты-Мансийска с заявлением о дистанционном мошенничестве обратился 23-летний студент. Молодой человек планировал организовать свой досуг в компании девушки по вызову, нашел подходящее объявление, созвонился с автором, затем перевел 7 тысяч рублей в качестве предоплаты и стал ждать, но к нему так никто и не пришел - рассказали в полиции.

Аферистку нашли, оказалось, что это 19-летняя жительница Челябинска. В ходе обыска в квартире аферистки полицейские нашли телефон, по которому она общалась с пострадавшим студентом, а также банковскую карту, куда была внесена предоплата. Девушка во всем призналась и теперь ей грозит срок по статье о мошенничестве.

- Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантки - дополнили в полиции.