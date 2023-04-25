В Югре суд признал законной отставку главы Барсово Фото: Татьяна Коркина

Окружной суд признал законным прекращение полномочий главы городского поселения Барсово в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

- Прокуратура Сургутского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в администрации городского поселения Барсово - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, между главой муниципалитета и его падчерицей установлен конфликт интересов, который может повлиять на объективное исполнение им своих обязанностей. Речь идет о ситуации, когда его падчерица в 2018 году купила жилье в аварийном доме, и в результате договора мены получила квартиру в новостройке. Кроме того, выяснилось, что она была трудоустроена в подведомственное администрации учреждение, не имея обязательного стажа.

Судебная коллегия окружного суда согласилась с доводами прокурора о наличии в действиях главы поселения конфликта интересов и оставила решение суда первой инстанции без изменения.