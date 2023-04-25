Энергетики повысили надежность электроснабжения югорского распредцентра известной сети супермаркетов

Фото: Анна Галимова

Энергетики закончили плановый ремонт линии электропередачи, питающей крупный распределительный центр торговой сети «Монетка» в Югре. Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения объекта, от бесперебойной работы которого зависит обеспечение жителей ХМАО и ЯНАО продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ремонт участка воздушной линии 6 кВ провели «Россети Тюмень» в рамках договора по оказанию нетарифных услуг. Специалисты заменили 582 фарфоровых изолятора на новые стеклянные на 97 опорах ЛЭП. Также проведено техобслуживание 1,5 км самонесущего изолированного провода. Из-за труднодоступности объекта работники, оборудование и материалы к месту проведения работ доставлялись с помощью вездеходов.

Все мероприятия проведены в рекордно короткие сроки – всего за два дня. Из-за важности стабильного функционирования логистической площадки электроснабжение распредцентра на время ремонта было переведено на резервный источник.