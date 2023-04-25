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НовостиСпорт25 апреля 2023 13:16

Спортсменки из Ханты-Мансийска показали достойные результаты на Чемпионате России по плаванию

Они завоевали золотые, серебряную и бронзовые медали
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

Спортсменки из Ханты-Мансийска показали достойные результаты на Чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. Об этом сообщает городской информационный центр.

Югру на соревнованиях представили Анна Егорова и Анастасия Гуженкова. В своей дисциплине 800 метров Анна проплыла вольным стилем дистанцию за 8 минут 31,72 секунды, выиграв золотую медаль. На дистанции 400 метров Анна завоевала серебряную медаль, а Анастасия – бронзовую. На дистанции 200 метров также вольным стилем Анна награждена золотой медалью, Анастасия также бронзой.

В соревнованиях участвовали 672 спортсмена, включая из Беларуси, Казахстана, Черногории, Таджикистана, Южной Осетии.