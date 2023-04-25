Фото: КУ «Центроспас-Югория»

На территории Кондинского района введен особый противопожарный режим. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры.

- С начала весны в муниципалитете уже ликвидировали 11 ландшафтных пожаров. Введение особого противопожарного режима позволит обеспечить соблюдение пожарной безопасности: ограничить посещение лесов и разведение костров на межселенной территории района - говорится в сообщении ведомства.

Во время действия этого режима запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, посещать лес (за исключением людей, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах). Кроме того, ограничен въезд транспорты в лес.

На тушение сухой травы в окрестностях пгт Междуреченский выезжали пожарные филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.

- Уважаемые югорчане, «Центроспас-Югория» настоятельно рекомендует отказаться от сжигания мусора и сухой растительности на своем участке. Не выбрасывайте непотушенные сигареты и легковоспламеняющиеся предметы в сухую траву, а также проведите беседы со своими детьми о строгом соблюдении правил пожарной безопасности - обратились спасатели к жителям Югры.