В Нягани пенсионерка вместо заработка на бирже потеряла 4,7 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

В Нягани пенсионерка хотела подзаработать на бирже, но потеряла 4,7 млн рублей. Об этом сообщат местное ОМВД России. 58-летняя пенсионерка сообщила, что ей позвонил мошенником. Он предложил женщине поучаствовать в играх на бирже и пояснил, что ей нужно открыть брокерский счет на свое имя.

Затем женщина предоставила злоумышленнику доступ к своему счету, куда она перевела все свои деньги, часть из которых были лычными накоплениями, а часть кредитными. Югорчанка поделилась с родственникам, что находится на связи с неизвестными, которые убеждают ее перевести деньги и ей необходимо в кратчайшие сроки найти сумму. Родные уговорили её обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».