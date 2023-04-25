За сутки в Югре подтверждено 67 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 204 случаев коронавируса. По данным на 25 апреля за минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 27; Ханты-Мансийске – 15; Нижневартовске – 5; Нефтеюганске – 1; Нягани – 3; Урае – 6; Мегионе – 1; Когалыме – 9.

На момент выявления у 67 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 67 случаях. За сутки на COVID обследовано 335 человек, всего прошли обследование 3 760 464.

За сутки скончался 1 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период от COVID умерли 2 615 человек. За сутки выписались по выздоровлению 97 человек, за весь период пандемии вылечить 264 616 югорчан.