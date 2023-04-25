В Югре установят 13 дополнительных камер фиксации нарушений ПДД Фото: Татьяна Коркина

В Югре установят дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД. В этом году планируется установить 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут фиксировать превышение скорости и выезд в неположенных местах на полосу, предназначенную для встречного движения.

Как сообщает Управление автомобильных дорог Югры, места установки комплексов определены и согласованы с региональной Госавтоинспекцией на основе данных учета о ДТП. Так, новые комплексы появятся на трассах Сургут – Нижневартовск, Сургут – Лянтор, Сургут – Когалым –граница ХМАО, Тюмень – Ханты-Мансийск.

Сейчас в Югре на региональных и межмуниципальных дорогах функционирует 94 стационарных комплекса и ежедневно на аварийно-опасных участках выставляется 38 передвижных комплексов. По статистике на всех участках, где установлены камеры снижается количество аварий.