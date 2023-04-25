Кражи, наркотики, поддельные деньги: в Югре за сутки зарегистрировано 44 преступления

В Югре за сутки зарегистрировано 44 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 23. Информацию о криминальной статистике за день передали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Одно из них произошло в Нефтеюганске, когда кассир банка, при пересчете наличных обнаружил поддельные 5 тысяч рублей. Ведется проверка. В Сургуте полицейские в районе станции «Силинский» задержали мужчину с наркотиком массой 3,05 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Раньше он был судим за кражу.

Еще одно преступление зарегистрировано в Нефтеюганске. Мужчина похитивший из подъезда жилого дома в 9 микрорайоне велосипед «Форвард» найден и задержан. Рецидивист находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.