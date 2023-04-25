В Ханты-Мансийском районе водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал аварию

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На трассе в Ханты-Мансийском районе житель Казани выехал на встречку, что привело к ДТП с 5 пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Это случилось на 934 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», когда 52-летний водитель, управляя «Toyota», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там легковушка врезалась в большегруз «МAN», а затем от удара Тойота столкнулась с автомобилем «Nissan», под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП виновник происшествия и два пассажира Тойоты: 41 и 36-летние женщины, а также водитель «Nissan» и его 48-летний пассажир, получили травмы.

Кроме того, за сутки сотрудники ГИБДД задержали на дорогах округа 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 141 водитель и 47 - за нарушение правил перевозки детей.