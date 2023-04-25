В Сургутском районе задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе задержали 21-летнего жителя Алтайского края с 2 килограммами наркотиков.

- Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Сургутскому району на территории дачного кооператива задержали 21-летнего жителя Алтайского края. При себе у молодого человека имелось два полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в пакетах находится наркотик - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек приехал в Югру для распространения наркотика через тайники-закладки. Запрещенные вещества он купил заранее через интернет.

Возбуждено уголовное дело, наркосбытчик взят под стражу.