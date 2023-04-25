В Югре 25 апреля потеплеет до +18 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами будет идти небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Ночью столбик термометра покажет -1, -6 °С. Температура воздуха днем +2, +7 °С, местами +10, +15 °С, в Кондинском районе потеплеет до +18.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер будет западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, -6 °С, днем +10,+12 °С.