Жителей Югры предупредили о сильном ветре Фото: Юлия Кучеренко

По данным Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля на территории Югры ожидается ухудшение погоды. Ожидается дождь, мокрый снег и ветер порывами до 15-18 м/с.

Жителям округа рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Авто лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь за рулем следует помнить о скоростном режиме и достаточной дистанции от других участников движения.

При возникновении происшествия телефон экстренной службы: 112.

Напомним, мы писали о погоде в Югре на предстоящую неделю.