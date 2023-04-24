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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:24

Жителей Югры предупредили о сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 18 м/с
Виктория Терина
Жителей Югры предупредили о сильном ветре

Жителей Югры предупредили о сильном ветре

Фото: Юлия Кучеренко

По данным Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля на территории Югры ожидается ухудшение погоды. Ожидается дождь, мокрый снег и ветер порывами до 15-18 м/с.

Жителям округа рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Авто лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь за рулем следует помнить о скоростном режиме и достаточной дистанции от других участников движения.

При возникновении происшествия телефон экстренной службы: 112.

Напомним, мы писали о погоде в Югре на предстоящую неделю.