За неделю в Югре ликвидировано 66 пожаров Фото: Татьяна Коркина

За неделю, с 17 по 23 апреля, в Югре пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 66 пожаров. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 140 миллионов рублей.

В пожарах погибли 2 человека и 2 спасли. Как передают в пресс-службе МЧС России по ХМАО. Чаще всего за неделю горели строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 5 транспортных средства.

- Основными причинами пожаров были: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность электрических розеток и неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов - сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.